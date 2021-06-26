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суббота, 26 июня 2021 12:30

Как докупить стаж для пенсии

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Как докупить стаж для пенсии
Есть два способа докупить стаж. Фото: УП

В 2021 году для назначения пенсий по возрасту нужно иметь стаж работы от 28 лет.

"Апостроф" сообщил, каким образом можно докупить себе стаж.

Можно заключить договор о добровольном участии в системе государственного пенсионного страхования. Ежегодно нужно будет платить минимум ЕСВ - 1039,06 грн. Этот период зачислят как страховой стаж.

Договор составляют в налоговой службе. Для него нужно иметь заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или о единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Также нужно продемонстрировать выписку из системы персонифицированного учета ОК-5, копию паспорта и трудовой книжки.

Существует два типа таких договоров. Первый составляют на период от одного года. Второй тип - для тех, кому осталось до пенсии несколько месяцев вносить одноразовую оплату взноса за прошедший период.

"Прошлый период может начинаться с 1 января 2004 года и только за те промежутки, когда человек не относилась к категории незастрахованных лиц. Если же человек принадлежал к категории застрахованных лиц, то не будет оснований для заключения договора", - сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда.

Заключая второй тип договора следует учесть, что стоимость одного месяца стажа за прошедший период рассчитывается по двойной ставке ЕСВ, действующей на момент подписания этого документа. Придется умножать стоимость одного месяца на два.

Один год стажа стоит 31680 грн. С 1 декабря, если минимальная ЗП увеличится до 6500 грн, то год стажа будет стоить 34 320 грн.

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Докупая стаж за прошлые периоды придется выложить всю сумму одним платежом.

С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин. А также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. Новые изменения регулируются со статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет при наличии необходимого страхового стажа.

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