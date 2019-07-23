Как часто надо менять работу: советы экспертов

Рекрутеры не советуют менять работу чаще двух раз в год. Фото: Depositphotos

Работу лучше всего менять примерно раз в 2-3 года.

Сегодня работники делают это чаще. Однако рекрутеры не спешат называть их ненадежными. Такие сотрудники имеют свои преимущества, пишет Work.ua.

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Они стрессоустойчивы, готовы учиться чему-то новому. Могут легко сменить работу, если не видят карьерных перспектив. Правда рекрутеры не советуют менять работу чаще двух раз в год. При этом осваивать новые профессиональные сферы.

Другая крайность - работать в одной компании 30 лет. Вы рискуете потерять интерес к работе. Вместо того, чтобы стать экспертом своего дела и получать опыт в различных фирмах, можете превратиться в эксперта работы только одной компании. Кроме того, будет трудно найти новую работу, если все-таки решите уволиться.

Чтобы получить работу, нужно подготовиться к собеседованию и расставить правильные акценты в резюме. Не надо писать лишнего или прикреплять фото с пляжа. В резюме должна быть информация, которая характеризует вас, как специалиста в определенной сфере.