Как будут продавать тюрьмы: подробности от Минюста

Первая волна - замороженные тюрьмы, вторая - СИЗО, третья - тюрьмы, которые сейчас функционируют. Фото: pixabay.com

Тюрьмы и СИЗО будут продавать в три этапа. Благодаря этому решению, на существующую инфраструктуру не будут тратить средства налогоплательщиков.

Министр юстиции Денис Малюська рассказывает, что будет три волны продаж. По его словам, первая волна - замороженные тюрьмы, вторая - СИЗО, третья - тюрьмы, которые сейчас функционируют.

Малюська объясняет, что во время первого этапа продадут тюрьмы, которые не используют, и для содержания которых тратят средства, передает телеканал "Украина 24".

"Вторая волна - продажа СИЗО в центрах городов. За средства, полученные от продаж первой волны, мы построим новые СИЗО в промышленной зоне или вне городов. Соответственно, СИЗО переедут, место освободится, здания в центрах мы также продадим", - говорит Малюська.

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По словам министра, во время третьей волны продадут сеть тюрем.

"Мы не хотим брать средства налогоплательщиков. Мы хотим за счет существующей инфраструктуры развиваться, и за 10 лет восстановить полностью всю инфраструктуру", - сказал Малюська.

6 августа 2020 года Министерство юстиции начало большую распродажу тюрем. Первая локация для продажи - "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".