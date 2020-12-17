Как будет меняться размер алиментов в течение 2021 года

Размер алиментов на детей увеличится два раза. Фото: pexels.com

В следующем году размер алиментов на детей увеличится в 2 раза: от 1 июля и 1 декабря. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума.

Семейным кодексом Украины предусмотрены различные размеры алиментов. Минимальный гарантированный размер выплат на 1 ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, рассказывает ТСН.

От 1 января 2021 года эта сумма составляет для детей до 6 лет - 960,50 грн; для детей от 6 до 18 лет -1197,50 грн.

С повышением прожиточного минимума в июле, минимальный гарантированный размер алиментов на 1 ребенка в возрасте до 6 лет -1006,50 грн; в возрасте от 6 до 18 лет - 1255 грн.

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Повышение в декабре увеличит эту выплату до 1050 грн - для детей в возрасте до 6 лет; 1309 грн - для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Впрочем, если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то суд может установить алименты в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

От 1 января 2021 года такая выплата будет составлять для детей до 6 лет - 1921 грн; для детей от 6 до 18 лет - 2395 грн. С 1 июля - 2013 грн - для детей в возрасте до 6 лет; 2510 грн - для детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 декабря - 2100 грн - для детей в возрасте до 6 лет; 2618 грн - для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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