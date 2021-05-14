Как бизнес влияет на экономику и общество - пример Coca-Cola

Вчера, 13 мая, состоялась презентация Отчета по устойчивому развитию Системы Компаний Кока-Кола в Украине 2020 года. Отчет подготовлен при участии Бейкер Тилли Консалтинг по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI), также отчет включает исследование социально-экономического воздействия.

Отчет по устойчивому развитию Системы Компаний Кока-Кола в Украине 2020 года был представлен 13 мая на территории завода Кока-Кола в Киевской области. В презентации приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, руководитель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Ольга Магалецкая, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка. Для них были проведены краткий обзор предприятия. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила положительное влияние компании на общество, проекты Кока-Кола по корпоративной социальной ответственности.

"Кока-Кола имеет очень положительное влияние на украинское общество из-за многочисленных проектах в сфере корпоративной социальной ответственности. Они помогают общинам, покупают у местных поставщиков, и таким образом поддерживают другие украинские бизнесы. Кроме того, сегодня мы узнали, что многочисленные работники Кока-Кола помогали в работе Правительственного контактного центра по вопросам Covid. Итак, по моему мнению, Кока-Кола делает значительный вклад в благосостояние общества и Украины", - сказала Кристина Квин.

Согласно исследованию в 2020 году эффект от деятельности Системы Компаний Кока-Кола для экономики Украины составил 11,3 млрд грн. Эта сумма является вкладом в показатель номинального ВВП Украины и составляет 0,27% ВВП. В нее включается добавленная стоимость, которая образуется непосредственно на Кока-Кола, так и добавленная стоимость, которая возникает в результате деятельности Кока-Кола на рынке Украины. Каждая гривна добавленной стоимости, которая образовалась в Системе Кока-Кола генерирует не менее 10 грн в экономике в целом. Такой значительный мультипликационный эффект от деятельности вызван тем, что Кока-Кола играет важную роль на внутреннем рынке. Так в 2020 году Система Компаний Кока-Кола направила отечественным поставщикам 71% от бюджета всех закупок.

Кроме того, Кока-Кола оказывает значительное влияние на сферу занятости. Было выяснено, что каждое рабочее место в Системе Кока-Кола поддерживает 18 рабочих мест в экономике Украины, что в целом составляет 25 468 постоянных рабочих мест.

Константинос Спанудис, генеральный директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове, сообщил о направлениях и объемах инвестиций, которые осуществляет Кока-Кола в Украине. "Мы продолжаем последовательно инвестировать в расширение и модернизацию производства и уменьшения влияния на окружающую среду. Объем инвестиций 2021-го года достигает 25 млн евро", - отметил Спанудис.

Кроме экономического эффекта, значителен вклад Системы Компаний Кока-Кола в преодоление последствий Covid-19 в 2020 году. Более 8 млн грн было предоставлено для обеспечения жизненно необходимым оборудованием семи больниц по всей Украине при поддержке Фонда Кока-Кола. Кроме того, 200 тыс. бутылок воды и напитков было передано для пациентов, врачей и социально незащищенных слоев населения. Также работники Системы Компаний Кока-Кола, как волонтеры работали на Правительственной "горячей линии" по вопросам Covid-19. Волонтеры Кока-Кола обработали 2500 обращений граждан, что составляет 63% от общего количества звонков за период действия проекта.

Система Компаний Кока-Кола в Украине продолжает придерживаться четких стратегических приоритетов в социальной сфере: воплощать стратегию "Мир без отходов", инвестировать в программы по развитию молодежи и усиление роли женщин в нашем обществе.

На сегодняшний день, несмотря на отсутствие необходимого законодательства о расширенной ответственности производителя, Кока-Кола взяла на себя добровольные обязательства по сбору и переработке упаковки. По итогам 2020 года, 43% выпущенной на рынок Системой Кока-Кола упаковки, составляет 9297 тонн, было собрано и отправлено на переработку. Вся упаковка продукции Системы Компаний Кока-Кола подлежит переработке.

В течение 2017-2020 года компания реализует проект "Я смогу", в котором приняли участие 300 тыс. украинок. 1 млн 440 тис. грн получили женщины-предпринимательницы на развитие собственного бизнеса в виде грантов.

Кока-Кола является стратегическим партнером образовательной бесплатной онлайн-платформы для подготовки к ВНО - iLearn. Количество выпускников, которые учились на платформе, в течение 2020 выросло в 3 раза и составило 113 тыс.

Больше интересных фактов - в Отчете по устойчивому развитию за 2020-й год Системы Компаний Кока-Кола в Украине.