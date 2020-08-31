Как B2B Jewelry обманула более 600 тыс. человек: подробности

В магазинах платили за то, что человек приобретет украшения. Фото:

Ювелирных магазинов B2B Jewelry - десятки в Украине, Казахстане и России. Там в магазинах платили за то, что человек приобретет украшения.

"Если делаете покупку от тысячи гривен, за год зарабатываете 104 процента. Отбиваете сумму", - объясняет продавщица.

На ювелирных изделиях было 2 ценника - стоимость, за которую покупаете украшение, и сумма, которую вам вернут в течение года. Это кэшбек. Полная стоимость товара плюс 4%, передает ТСН.ua.

Значительно "выгоднее" было приобрести сертификаты - напечатанные бумажки с нарисованными суммами от тысячи до 27 тыс. грн. Людям обещали, что за год они станут большими деньгами в размере 400%.

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Небольшие суммы обещали бросать на карточку. А большие - надо было забирать наличными.

"Ювелирные украшения в этой пирамиде - лишь приманка. Потому что для начала людям дают подержать в руках что-то реальное, ценное", - говорит финансовый аналитик Эрик Найман.

Терминалы в этих магазинах никогда не работают. Только наличные. А бумажки и чек - не фискальные.

СБУ заблокировала деятельность организованной преступной группировки, которая учредила финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным правоохранителей, у людей выманили более $250 млн.