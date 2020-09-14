Кабмин утвердил проект Госбюджета-2021: что хотят профинансировать

Среднемесячная зарплата в 2021 году должна составить 13632 грн. Фото: unsplash.com

Правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Среди ключевых приоритетов проекта Госбюджета: повышенная минимальная заработная плата, помощь пенсионерам 75+, программа "Большая стройка", новые пассажирские вагоны, масштабная цифровизация экономики.

Государственные средства также планируется выделить на финансирование образования, медицины, противодействие пандемии и Covid-вакцинации, обороны и безопасности; развития культуры, поддержки спорта высоких достижений, финансово состоятельных регионов, пишет "УНИАН".

По словам представителя правительства в Верховной Раде Василия Мокана, в проекте подчеркивается необходимость сбалансировать бюджетные поступления и снизить налоговый долг. Он объясняет, что также важно стимулировать экономическую активность субъектов хозяйствования в условиях длительного карантина.

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Министерство финансов подготовило проект Государственного бюджета на 2021 год на основе прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021-го составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021-м прогнозируется на уровне 8,1%.

Среднемесячная зарплата в 2021 году должна составить 13 632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне $60,175 млрд, при этом импорт составит $70,591 млрд.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в проект Государственного бюджета на 2021 год планируют заложить курс доллара 29 грн.