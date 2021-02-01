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понедельник, 01 февраля 2021 14:33

Кабмин утвердил порядок компенсации за электроотопление

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Кабмин утвердил порядок компенсации за электроотопление
Такая компенсация будет начисляться автоматически. Фото: pexels.com

Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Государство выделит 1,4 млрд грн на выплаты.

Такая компенсация будет начисляться автоматически, на лицевые счета потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых:

- оборудованы электроотопительными установками;

- не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. Это более 600 тыс. украинских семей.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение - один из 8 шагов правительства, которое позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии.

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на компенсации потребителям, которые используют электроэнергию для отопления. Выплата распространяется на электроэнергию, будет употреблена в 1-м квартале этого года.

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