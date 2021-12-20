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Кабмин установил минимальную стоимость пластиковых пакетов: стартует от 2 грн

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Кабмин установил минимальную стоимость пластиковых пакетов: стартует от 2 грн
Цены на пластиковые пакеты существенно вырастут. Фото: epravda.com.ua

Кабмин на заседании 20 декабря установил минимальные розничные цены на пакеты.

С 1 февраля 2022 г. плотные можно будет приобрести не дешевле 2 грн/шт, сообщает "Правительственный портал".

Речь идет о пакетах со стенками толщиной более 50 микрометров.

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить здоровье людей от вредного воздействия микропластика ", – сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запрет полиэтилена: с чем пойти в магазин

С 10 марта 2022 года запрещено распространение в магазинах и заведениях общепита сверхтонких - со стенками толщиной менее 15 микрометров, тонких - толщиной от 15 до 50 микрометров, и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Оксоразлагаемые пакеты изготавливают из полиэтилена и специальных примесей, которые ускоряют их разложение на микропластик под действием кислорода и ультрафиолета.

Эти требования до 1 января 2023 не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда, которые используют как первичную упаковку.

Закон Украины "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" принят Верховной Радой 1 июня. Контролировать соблюдение этого закона Госпродслужба будет путем плановых и внеплановых проверок магазинов, кафе, ресторанов и рынков.

Нарушителей закона ожидает штраф от 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение – от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. После 10 марта 2022 штрафы за первое нарушение будут составлять от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, при повторном нарушении – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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