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вторник, 12 января 2021 14:50

Кабмин продлил программу обеспечения молодежи жильем до 2023 года

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Кабмин продлил программу обеспечения молодежи жильем до 2023 года
В течение 2013-2020 годов было профинансировано 1,1 млрд грн. Фото: pixabay.com

Правительство продлило действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года.

По состоянию на 1 июля 2020 года было зарегистрировано 7513 заявлений граждан для участия в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы, сообщает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

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По данным Держмолодьжитла, в течение 2013-2020 годов было выделено 1,1 млрд грн, в том числе из государственного бюджета - 317,6 млн грн, из местных бюджетов - 693 млн грн. За счет этих средств выдано 2237 льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам.

В следующем году планируют увеличить объемы выдач ипотечных кредитов, как минимум, на 15-20%. Сделать это должны за счет улучшения условий ипотечных программ. Впрочем, ставки 5-8% годовых по займам не планируют снижать.

В Украине для воплощения программы "доступной ипотеки" под 7% создали ПАО "Украинская финансовая жилищная компания".

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