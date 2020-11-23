Кабмин планирует занять $300 млн для преодоления последствий Covid-19

Займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения системы социальной помощи и социальных услуг в Украине. Фото: unsplash

В Кабмине хотят привлечь займ на $300 млн в Международном банке реконструкции и развития для преодоления последствий пандемии для преодоления последствий пандемии.

Соответствующий проект распоряжения одобрило правительство, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Планируется привлечь займы от МБРР для:

- реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии Covid-19";

- $300 млн для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

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Для этого планируется:

- введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии Covid-19;

- поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Если в Украине введут жесткий локдаун, поддержка предпринимателей обойдется госбюджету в сумму около 20 млрд грн.