Кабмин планирует выплачивать по 2 пенсии: подробности

Накопительные пенсии будут выплачивать одновременно с солидарными. Фото: unsplash.com

После выхода на пенсию украинцы будут получать по 2 выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Нововведения планируют разработать до конца года.

Соответствующие предложения опубликованы в планах Кабинета министров.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева настаивает, что в сложившейся ситуации сохранить или приумножить собранные средства очень сложно, пишет OBOZREVATEL.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, накопительные пенсии будут выплачивать одновременно с солидарными (теми, что есть сейчас).

"Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", - пояснил Шмыгаль.

Например, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату размером в 10,2% от последней зарплаты.

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Какой был бы размер второй пенсии:

- При зарплате в 20 тыс. грн и взносах в 7% - 2 тыс. грн;

- При зарплате в 10 тыс. грн и взносах в 7% - 1,02 тыс. грн.

Если откладывать по 7% из зарплаты в 10 тыс. грн, накопить можно будет 294 тыс. грн. А получая 1,02 тыс. грн 18 лет (столько в среднем украинцы живут на пенсии), получить можно будет 220 тыс. грн.

1,6 млн пенсионеров, или 14% их общего количества, в сентябре получили надбавку. Пенсии выросли из-за поднятия минимальной зарплаты до 5000 грн.