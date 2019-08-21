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среда, 21 августа 2019 12:45

Кабмин отчитался о рекордном падении российского экспорта

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Кабмин отчитался о рекордном падении российского экспорта
На рынок Азии по 2018 экспортировали 13, 7 млрд - это почти 30% всего экспорта. ФОТО: Reuters

Доля экспорта украинских товаров в Россию ныне составляет менее 7%. Это почти в четыре раза меньше, чем в 2013 году.

Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

В 2013 году на Россию приходилось 23,7% экспорта украинских товаров, сейчас - 6,4% ("и он уменьшается в дальнейшем"), отметил он. Экспорт в страны Европейского Союза нине - 42%.

"Мы открыли новые рынки. На рынок Азии по 2018 экспортировали 13, 7 млрд - это почти 30% всего экспорта. Мы открыли самый новый рынок, который надо продолжать - это рынок Африки, 4,1 млрд. Надо двигаться в Латинскую Америку", - сказал Кубив.

Такие цифры, по словам вице-премьера, "свидетельствуют об экономическом росте как неслучайность", а - "закономерный результат наших (правительства - Gazeta.ua) усилий, открытость, коммуникации".

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Согласно данным проекта Business Views, доля экспорта в Россию в 2016 году составляла 6,7%, в 2015 - 7,9. В 2012 - 22,7%.

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