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четверг, 26 июля 2018 13:57

Кабмин определился з повышением цены на газ для населения

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Автор: Вісник
  В Кабмине объяснили, почему не будут поднимать цену на газ для населения
В Кабмине объяснили, почему не будут поднимать цену на газ для населения

Кабинет министров Украины отказывается повышать цены на газ для населения.

Правительство продлило до сентября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Нафтогаз Украины и областные газоснабжающие компании поставлять населению и предприятиям Теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.

Соответствующее решение с доработкой было принято на заседании правительства 26 июля, передают Украинские Новости.

Согласно пояснительной записке, продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета. Учитывая окончания срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продолжении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 сентября останется на прежнем уровне - 4942 грн за 1 тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 грн за 1 тыс. куб. м.

Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.

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Повышение может составить от 30% до 60% в связи с ростом цен на международных рынках. Позиция МВФ достаточно жесткая, так как правительство в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом по новым ценам на газ для населения.

В Украине значительно улучшились показатели выполнения государственного бюджета.

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Дата
26
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