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вторник, 08 марта 2022 16:54

Кабмин объяснил, что будет с субсидиями украинцев

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Кабмин объяснил, что будет с субсидиями украинцев
Кабмин убрал бюрократию в вопросе начисления субсидий. Фото: КМУ

Кабинет министров изменил порядок начисления льгот и субсидий. Об этом во вторник, 8 марта, объявил премьер Денис Шмигаль.

"В случае если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством соцполитики через "Ощадбанк", даже если у получателей открыты счета в других банках", - пояснил глава правительства.

Также Шмигаль добавил, что Кабмин решил, что помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутри перемещенным лицам продолжат без необходимости обращаться в органы соцзащиты.

Кроме того, глава правительства рассказал, что за последние 6 дней украинскую границу пересекли почти 3000 грузовиков, ввезших 20 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это преимущественно продукты питания, одежда, медикаменты и медицинские средства. Сейчас все это распределяют и отправляют в регионы.

Что касается армии, то на сегодняшний день на специально созданный Нацбанком счет для поддержки наших воинов поступило более 10 млрд грн, сообщил премьер.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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