Из-за "схем" депутатов пачка сигарет в ближайшие дни может подорожать сразу на 10 грн

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В Федерации работодателей раскритиковали вмешательство народных депутатов в процесс ценообразования.

Хотя акцизы на табачные изделия вырастут лишь в январе 2020 г., уже в ближайшие дни цены на сигареты могут существенно вырасти – в среднем на 10 гривен за пачку. Т.е. уже в октябре-ноябре средняя цена пачки может увеличиться до 60 гривен.

В этот раз повышение цен связано не с ростом акциза, а с попыткой отдельных народных депутатов установить повышенную маржу для розничной торговли сигаретами.

Так, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике во время рассмотрения законопроекта №1049, который совершенно не связан с регулированием табачных изделий, народный депутат Александр Дубинский внес поправку №8. Эта поправка серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка.

Уже на следующий день - 4 октября - законопроект №1049 был принят во втором чтении и в целом.

Поправка №8 вызвала жесткую критику не только в Украинской ассоциации производителей табачных изделий Укртютюн, но также среди других крупных ассоциаций.

"Поправка №8 устанавливает фиксированную маржу для розничных и оптовых торговых сетей на уровне, который значительно выше действующего. Это приведет к росту цены пачки сигарет примерно на 10 гривен для конечного потребителя", – прогнозирует директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Более того, поправка вступает в силу сразу после опубликования закона – т.е. вероятно, в ближайшие дни.

"Фиксирование маржи – это вмешательство в процесс ценообразования производителей и импортеров, ограничение конкуренции. Это крайне негативный сигнал для иностранных инвесторов", – уверен директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Как сообщают источники в Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, данная попытка перераспределения финансовых потоков в табачной отрасли могла быть сделана в интересах некоторых оптово-розничных компаний, к некоторым из которых прямое отношение имеет народный депутат – один из заместителей главы данного комитета.