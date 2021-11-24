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Из-за нарушения "Нафтогазом" меморандума громады несут убытки - АГУ об объемах льготного газа

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Объемов газа, которые "Нафтогаз" будет поставлять по льготной цене, громадам не хватит для прохождения отопительного сезона. Поэтому Ассоциация городов Украины вынуждена обратиться к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте АГУ.

"22 ноября Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру с просьбой вмешаться в решение проблемы, которая ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 гг. Так, НАК "Нафтогаз" по своему усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021/2022 гг. ценой для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений. Как прогнозировали органы местного самоуправления, предприятия теплоснабжения, а также Ассоциация городов Украины в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что для решения этой проблемы Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой содействовать проведению НАК "Нафтогаз" перерасчетов объема газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений. В АГУ также обнародовали письмо, направленное премьер-министру.

В АГУ отметили, что НАК "Нафтогаз" отказался корректировать объемы льготного газа, хотя отопительный сезон по всей стране начался раньше.

"По просьбе центральных властей, отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды, соответственно предусмотренных НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа оказалось недостаточно. При этом НАК "Нафтогаз Украины" отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природного газа по рыночным ценам от 25 грн за 1 куб метр и выше, что является нарушением Меморандума. Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источников возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", - отметили в Ассоциации.

 
 

Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко, - неправительственная организация, объединяющая почти тысячу громад со всей страны. Осенью 2021 года мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021/2022 гг. с правительством и НАК "Нафтогаз".

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24
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