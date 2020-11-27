Изменения в госбюджете 2021: экономить будут на пенсиях и минималке

Наибольшую экономию Кабмин планирует обеспечить за счет пенсий. Фото: pexels.com

26 ноября Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год ко 2-му чтению. Доходы бюджета увеличили на 21 млрд грн, а расходы уменьшили на 12,8 млрд грн.

Кабмин предусмотрел 6 млрд грн выплат на социально-экономическое развитие. На 2 млрд грн увеличили расходы на прокуратуру. 1,5 млрд грн выделили на создание современной клинической базы для лечения онкобольных в Национальном институте рака. 1,4 млрд грн - на проектирование аэродрома аэропорта "Днепропетровск", рассказывает Минфин.

Наибольшую экономию Кабмин планирует обеспечить за счет пенсий. Часть пенсионных выплат привязана именно к минимальной заработной плате. Перенос повышения минималки до 6500 грн на 1 декабря 2021 года, поможет сэкономить 8,5 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде передали проект госбюджета на 2021 год

Также сократили расходы на образование местным бюджетам на 2,3 млрд грн. На 4,9 млрд грн планируется уменьшить расходы на Государственный фонд регионального развития.

В Правительстве предложили вернуть предельный размер предоставления государственных гарантий. Установить эту "потолок" планируют на уровне 88,7 млрд грн.

Запланированное на июль повышение минимальной заработной платы до 6500 грн перенесут. Новая дата - 1 декабря 2021 года.