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понедельник, 08 октября 2018 15:37

Из Украины стартуют новые авиарейсы

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Из Украины стартуют новые авиарейсы
В 2019 году запускают новые авиарейсы Украина-Турция. ФОТО: Цензор

Со следующего года из Украины запустят авиарейсы в 4 турецких города - в Даламан, Бурсу, Измир и Бодрум.

"В 2016 году Турцию посетили 1 млн 50 тысяч туристов из Украины, в 2017 - 1 млн 250 тысяч, в этом году ожидаем еще на 20-30% больше, но нет статистики окончательной. Около 250 тысяч турков посещают Украину каждый год, и наблюдается ежегодный устойчивый рост этого количества. Еженедельно осуществляется между нашими странами более 180 рейсов. Планируем со следующего года запускать прямые рейсы в Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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В 2018 году Украина заняла 7-е место в десятке стран по количеству туристов, приехавших в Турцию в январе-июне. Ее посетили почти 622 тысяч украинцев. Наиболее популярные регионы среди украинских отдыхающих - Анталия, Мугла и Стамбул.

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