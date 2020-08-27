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четверг, 27 августа 2020 10:51

Из Covid-фонда на дороги потратили больше, чем на больницы

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По состоянию на начало июля, только 15% средств, которые уже были выделены из Фонда для борьбы с коронавирусом, пошли на медицинскую отрасль.

По нескольким статьям расходов средства из Фонда борьбы с Covid-19 уже распределены. Например, на помощь в случае безработицы из-за эпидемии на безвозвратной основе выделили 1 млрд 277 млн, на пособие по безработице для своевременной выплаты - 2 млрд 972,5 млн.

В полном объеме государство рассчиталось за проведение пробного ВНО. Оно не состоялось, и участникам вернули 52,4 млн грн. На страховые выплаты медработникам потратили 233,3 млн грн запланированных средств, на обеспечение готовности и реагирования "Центра охраны здоровья уголовно-исполнительной службы" на вспышки Covid-19 - 23,7 млн грн, пишет "Слово и дело".

В фонде предусмотрено 41,2 млн грн на обеспечение готовности учреждений здравоохранения ГУД ко вспышкам коронавируса. Этих средств еще не потратили. Как и 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Аналогичная ситуация со средствами, предусмотренными на закупку оборудования для приемных опорных больниц.

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Верховная Рада в июне позволила использовать средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог. На это планируется выделить 35 млрд грн, около 5,8 млрд грн уже распределили.

На доплаты военным Госпогранслужбы, которые обеспечивают работу во время карантина, распределили 84,4 млн из 103,8 млн запланированных, на доплаты полицейским - 1,7 млрд из 2,3 млрд запланированных.

Автор: "Слово и дело"
  Как используют деньги Фонда
Как используют деньги Фонда

Фонд для борьбы с коронавирусом объемом 66 млрд грн создали в начале апреля. По состоянию на 14 августа, из него потратили более 19 млрд грн.

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Дата
27
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