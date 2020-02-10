Использование "Дарницей" обозначения "Корвалол" - незаконно - эксперт по интеллектуальной собственности

Использование ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" торговой марки "Корвалол" - неправомерно. Фото: Википедия

Использование торговой марки "Корвалол", владельцем которой является АО "Фармак", в составе торговой марки "Корвалол-Дарница" и регистрация последней ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" не является правомерным.

Об этом сообщила Елена Штефан, доктор юридических наук, комментируя выводы проведенного научного анализа.

"Это незаконно, поскольку Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" содержит прямой запрет регистрировать как знаки обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать со знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг", - объяснила Елена Штефан.

По ее словам, поскольку торговые марки "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" признаны хорошо известными на имя АО "Фармак", то это указывает на то, что лекарственное средство с торговым названием "Корвалол" ассоциируется у потребителей и субъектов хозяйствования с конкретным производителем (АО "Фармак") на фармацевтическом рынке, имеющем хорошую репутацию и высокое качество.

"Обозначение "Корвалол-Дарница", которое отличается от обозначений "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" отдельным элементом "Дарница", в целом не делает знак отличным, и поэтому есть основания считать, что такое использование возможно было бы только с разрешения владельца знаков "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum". Поскольку такое разрешение отсутствует, использование является неправомерным", - отметила Штефан.

Доктор юридических наук подчеркнула, что, исходя из содержания положений Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, действия ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" по использованию обозначения "Корвалол-Дарница" необходимо квалифицировать как недобросовестную конкуренцию.

"Поскольку используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование торговой марки, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другим производителем подобного продукта - АО "Фармак", используя его деловую репутацию, которая создавалась на протяжении десятилетий", - сообщила Штефан.

В своих выводах научный эксперт также напомнила, что знак для товаров и услуг "Корвалол" был признан хорошо известным с 01.01.1993 г. по отношению к компании "Фармак" решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины от 29.12.2004 г. Знак для товаров и услуг "Корвалол Corvalolum" был признан хорошо известным с 01.12.2002 г. относительно компании "Фармак" решением Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины от 20.06.2017 года.. Таким образом АО "Фармак" имеет значительный приоритет в использовании знака в сравнении с ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". В странах ЕС – Франции, Швейцарии, Германии - такие действия квалифицируются как паразитирование или паразитирующая конкуренция.