Ипотека под 7%: правительство утвердило новые условия кредитования

Кредит на жилье со ставкой 7% можно будет оформить максимум на 20 лет. Фото: unsplash

В этом году украинцы смогут оформить ипотеку под 7%.

Такой механизм соответствующим постановлением утвердило правительство, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задание правительству создать механизмы и инструменты, которые позволят запустить в Украине доступное ипотечное кредитование. Сегодня на заседании было принято постановление, утверждающее такой механизм", - сообщил Денис Шмыгаль.

По его словам, кредит на жилье со ставкой 7% можно будет оформить максимум на 20 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% стоимости жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проверить жилье перед покупкой: запустили онлайн-сервис юридической помощи

Программа заработает в рамках программы доступных кредитов "5-7-9".

Правительство продлило действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года. По состоянию на 1 июля 2020 года было зарегистрировано 7513 заявлений граждан для участия в Государственной программе обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы.