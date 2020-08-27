Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье

Проблемные валютные ипотечные кредиты массово появились после экономического кризиса 2008 года. Люди не смогли погасить обязательства из-за резкого роста курса доллара, евро. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский ветировал закон, предусматривающий продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В частности, ипотечным.

До 21 октября 2020 года в гражданина не могут забрать жилье, купленное в ипотеку, если это единственное место жительства. Запрет распространяется на квартиры не более 140 кв. м и дома не больше 240 кв. м.

Мораторий действовал с 2018 года. Депутаты предлагали продлить его до 1 января 2022 года. Нацбанк заявил, что это не позволит запустить доступные ипотечные кредиты.

"Долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тысяч договоров на 29 миллиардов гривен", - отметили в НБУ.

Gazeta.ua спросила экспертов, как решить вопрос с проблемными валютными кредитами в Украине.

Александр ОХРИМЕНКО, экономист:

"Проблемные валютные ипотечные кредиты массово появились после экономического кризиса 2008 года. Люди не смогли погасить обязательства из-за резкого роста курса доллара, евро. Тогда власти приняли временное решение - запретила принудительно отбирать квартиры. Также заемщикам предлагали реструктуризировать долги. Во время кризиса 2014-го действие моратория продлили до 21 октября 2020 года. В июле Верховная Рада проголосовала за продление сроков запрета. Однако президент наложил вето на закон", - объясняет экономист.

По его словам, должникам будут предлагать самостоятельно продать жилье и рассчитаться с кредитом. Это можно будет сделать совместно с банком.

"Если не захотят продавать ипотечную недвижимость, ее через суд выставят на аукцион. За вырученные деньги будут покрывать долги. С другой стороны, без жилья должники не останутся. Суд должен принять решение и конкретно указать, в какую квартиру должен переехать человек. Это может быть более дешевая недвижимость в худшем районе, которую купят за остаток суммы после уплаты долга", - говорит Охрименко.

Добавляет, что ипотеке трудно развиваться пока действует мораторий на выселение из жилья. Каждый кредит потенциально может стать проблемным.

"Надо менять нормативы оценки заемщиков. Чтобы сейчас взять кредит, официальная средняя зарплата должна быть не менее 12 000 гривен. Таких людей в Украине мало, ведь имеем высокий уровень теневой экономики. Если заемщик пришел в банк - не надо спрашивать, где он взял деньги на первый взнос, сколько официально зарабатывает. Также кредиты не хотят выдавать человеку без кредитной истории. То есть сначала надо набраться займов, а потом обращаться за ипотекой. Это странно. Требования можно сделать не обязательными, а рекомендательными, например", - подытожил экономист.

Ростислав КРАВЕЦ, адвокат:

Проблемы валютных заемщиков остаются нерешенными 12 лет, отмечает адвокат.

"В свое время именно государство не выполнило возложенные на него обязательства. В частности, не смог гарантировать стабильность гривны, но при этом позволила валютное кредитование. Через вето президента людей фактически позволили лишать единственного жилья. В то же время большинство старых проблемных валютных кредитов уже выкупили различные финансовые компании по 1-5%. Сейчас их прибыль составляет не менее 5000%", - говорит Кравец.

Валютные ипотечные кредиты надо пересчитывать и закрывать. Большинство заемщиков уже давно погасили свои обязательства. А банки в свое время рассчитывались с застройщиками в гривне, а не валюте.

"Ипотека в Украине нормально не работает из-за высоких ставок. Во всем мире такое кредитование не может существовать со ставками выше 3-4%. У нас это 15-20", - говорит адвокат.

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Алексей ЛУПОНОСОВ, финансовый аналитик:

"Даже во время действия моратория на выселение из жилья, люди теряли свое имущество. Речь идет о рейдерском захвате недвижимости с использованием грубой силы. Были случаи, когда коллекторы меняли замки в квартире. Проблема в том, что у нас нет действенной службы, которая бы следила за выполнением соответствующего закона. А полиция только свидетельствует факт нарушения, но заемщикам от этого не легче. Банки уже давно продали проблемные кредиты компаниям, которые не боятся никаких законов", - говорит Лупоносов.

По его словам, мораторий на выселение нужно отменять. Но этими вопросами должны заниматься исключительно банки с собственными службами безопасности, действующие в соответствии с законодательством. Коллекторов нужно запретить как явление.

"Развитию ипотеки в Украине мешает уровень жизни граждан. Ведь проблемы с такими кредитами появились после того как упала экономика. Люди не виноваты, что у нас были кризисные явления и обвалился курс гривны. Чем больше будет зарабатывать населения, тем больше будет обращаться за ипотечными кредитами. Если не будет денег, то не помогут даже самые низкие ставки", - объясняет аналитик.

Банки не спешат выдавать украинцам кредиты на жилье через непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков. "Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, когда жители не получают жилье", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.