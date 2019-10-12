Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ

Возобновление импорта электроэнергии из России, которое стало возможным вследствие поправки, внесённой А.Герусом, дает российским лоббистам новые аргументы в дискуссии об абсурдности продолжения санкций. Об этом идет речь в материале Хвилі "От Роттердама к Москве: в украинской энергетике начался экстремальный поворот".

Автор материала напомнил, что Украина не импортировала электроэнергию из России около пяти лет, но с 1 октября, благодаря одобренной парламентом поправке Андрея Геруса, возобновила его, сообщает Hub.

"1 октября 2019 года коммерческий импорт из РФ был возобновлен. Поставки электроэнергии из России ровным графиком мощностью 100 МВт начал осуществлять трейдер "Юнайтед Энерджи". В 2019 году "Юнайтед Энерджи" заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днепроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского)", — сообщает автор.

Он отмечает, что изменение позиции Украины по импорту электроэнергии с воодушевлением восприняли в Кремле, поскольку это позволяет нарастить российское присутствие на нашем энергорынке и использовать его для политического давления на украинскую власть. Кроме того, российские лоббисты получили внушительный аргумент для убеждения международных партнеров Украины в необходимости отменить экономические санкции против России.

"Факт импорта из континентальной России уже приносит Кремлю бенефиты. Единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии является холдинг "Интер РАО", совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин (бывший вице-премьер российского правительства и зампред Администрации Путина). Сечин, как и прочие представители российской политической верхушки внесен в санкционные списки США, Канады и Украины. Возобновление Украиной торговых связей с "Интер РАО" дает российским лоббистам снова новые аргументы для дискуссии об абсурдности продолжения санкций", — полагает автор.

По его мнению, заход россиян на энергорынок Украины ставит также под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, чего в Кремле пытаются не допустить.

"Логику действий россиян на украинском энергорынке предугадать несложно – они попытаются занять максимально большой сегмент. Даже в ущерб экономической целесообразности. И речь не только о традиционном использовании энергетики как внешнеполитических вожжей. Согласно действующей энергостратегии целью Украины является присоединение к ENTSO-E (общеевропейской энергосистеме). Для этого необходимо технически разсинхронизироваться с энергосистемами стран СНГ. А этого Москве допустить никак нельзя", — отмечает автор.

Напомним, ранее народный депутат Украины, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.