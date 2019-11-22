Инициированный Герус импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, - Федерация работодателей ТЭК

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Об этом говорится в обращении "Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины" к президенту, премьеру, секретаря СНБО и главы НКРЕКП.

"В течение октября-ноября 2019 объемы импортируемой из Российской Федерации и Республики Беларусь электроэнергии составили более 3,3 млрд. КВтч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС. При условии сохранения таких тенденций, будут остановлены 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков ", - отмечается в обращении.

Авторы обращения также сообщают, что с начала года, остатки энергетического угля на складах обогатительных фабрик и государственных шахт выросли почти в три раза и на сегодня составляют 206 000 тонн, а теплоэлектростанции отказываются закупать украинский уголь. Кроме того, спровоцированное ростом импорта российского тока падение цен на рынке "на сутки вперед" делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным.

"За счет открытия импорта электроэнергии, цена на рынке" на сутки вперед "в отдельные дни падает ниже одной грн / кВтч, что в рыночных цен на уголь и природный газ делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным", - отмечается в обращении.





Федерация работодателей ТЭК призвала представителей власти прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, отметив, что в противном случае произойдет существенное сокращение сбыта отечественной электроэнергии, остановка работы угледобывающих предприятий и увольнения более 100 000 горняков и энергетиков.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября во время встречи с журналистами утверждал, что не знает о том, что принятые изменения в законодательство, известные как "правка Геруса", позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.