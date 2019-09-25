Инициативы нового парламента: налоговая реформа и диалог с бизнесом

23 сентября в Киеве прошел форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти", организованный Национальной бизнес-коалицией. В мероприятии приняли участие лидеры политических сил, прошедших в парламент по результатам последних выборов, представители бизнеса, гражданского общества, эксперты и журналисты.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов

Новый парламент стремительно взялся за совершенствование налогового законодательства - принято часть законопроектов, готовится к рассмотрению еще несколько. Как отметил Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, при принятии законов не стоит торопиться.

"Очень хорошо, что среди 650 законопроектов, которые зарегистрированы, есть проект о создании бюро финансовых расследований. Но хотелось бы, чтобы не спешили с принятием этого законопроекта. Чтобы мы его до конца проработали вместе с бизнесом. Мы подали все замечания в комитет и очень надеемся, что все эти предложения бизнеса будут учтены. И что это будет не просто переименование, а действительно будет создан единый орган, который будет заниматься экономическими правонарушениями", - отметил господин Катамадзе.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов

Также он подчеркнул, что бизнес уже 4 года ожидает от власти законодательной замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, что по расчетам МЭРТ ускорит рост ВВП на дополнительные 1.5% в год, а также - уменьшение количества и частоты разного рода проверок.

Председатель правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины Сергей Погребной согласился, что бизнес в Украине не чувствует себя в безопасности. По его мнению, экономическая безопасность очень важна, а в нашем государстве с этим есть проблемы.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов

"Государство не может гарантировать неприкосновенность активов, личную безопасность, отсутствие коррупции, правомерные судебные решения. А все это очень высокие запросы", - подчеркнул Погребной.

Он напомнил, что в Украине очень часто происходят ограбления, похищения и даже убийства предпринимателей. В частности, за 8 месяцев этого года в Украине было совершено почти 60 убийств бизнесменов. Также участились случаи рейдерства - по данным ассоциации, которую представляет Погребной, за год произошло 9000 незаконного отчуждения имущества.

"Как защищаться? Необходимо сотрудничество государственных силовых органов с негосударственными структурами безопасности, где работает от 50 до 200 тысяч человек. Этот рынок сейчас в тени. Для того, чтобы его легализовать, нужно принять несколько законов и признать такие структуры частью экономической безопасности государства. Тогда бизнес будет более защищенным", - считает эксперт.

В свою очередь, председатель парламентского Комитета по налоговым вопросам Данил Гетманцев поделился законодательными планами Верховной Рады на ближайшее время.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов

"Мы вместе с Кабмином работаем и намерены выйти на малую налоговую реформу весной прошлого года. У нее будет включена реформа налога на доходы физических лиц, которая начинается с налоговой амнистии капиталов - нулевого декларирования. Это будет добровольное мероприятие, призвано вывести из тени накопленные гражданами доходы в течение 28 лет. Кроме того, хотим посмотреть философию и содержание налога на доходы физлиц, изменив устаревшие подходы, расширить объем налоговой скидки и ввести посемейное декларирование. Также планируется обсудить налог на выведенный капитал, отстоять его перед МВФ, показав компенсаторы", - рассказал председатель комитета.

Также Данил Гетманцев подчеркнул, что до конца года парламент намерен навести порядок в плане администрирования налогов, в частности, НДС. Ведь сложность этой процедуры вредит украинскому бизнесу и является фактором занижения позиции Украины в международных рейтингах. Кроме того - радикально уменьшить штрафные санкции по трудовым проверкам, до оптимального уровня.

Не все инициативы Верховной Рады вызывают восхищение у бизнеса. Так, по словам исполнительного директора Ассоциации прямых продаж Надежды Бедричук, бизнес не поддержал намерений власти провести тотальную фискализацию через принятый недавно законопроект №1073.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов

"Хочу напомнить, что бизнес не поддерживает тотальную фискализацию 2-4 группы, а поддерживает только фискализацию тех отраслей, где происходят наибольшие злоупотребления. Мы понимаем суть этого закона, государство отходит от рискоориентированного подхода и делает ставку на микроменеджмент и сверхконтроль. Это означает, что будут фискализироваться мельчайшие, сотни тысяч - и система не будет эффективной", - отметила представитель Ассоциации.

В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов По ее мнению, чрезмерное закручивание гаек приведет к тому, что закон массово не будет выполняться. Она привела пример Польши, где, несмотря на недавно введенный запрет для торговых сетей работать по воскресеньям малый и средний бизнес работает в выходные, разными путями обходя запрет. "У нас так же будет - закон не будет работать. Потому что бизнес поставлен на грань выживания и не может выполнять этих дополнительных условий", - считает госпожа Бедричук. Во время Форума слово имели не только представители правящей партии "Слуга народа", но и члены фракций оппозиции. В частности, народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко рассказала о 4 приоритетах, которые будет отстаивать ее политическая сила. В Киеве состоялся форум "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти" с участием лидеров политических сил, представителей бизнеса, гражданского общества, экспертов и журналистов "Первый приоритет - макроэкономическая и политическая стабильность. Несмотря на два цикла выборов, мы удержали макроэкономическую стабильность, нужно и дальше это поддерживать. Второй приоритет - наведение порядка в плане правосудия. Если предприниматель не может честно выиграть против ГФС или иного силового органа, не о чем говорить. Третье - демонополизация рынков и дерегулирование, только тогда пойдут инвестиции. И четвертое - развитие человеческого капитала, потому что сейчас некому работать. Причем удерживать людей надо стимулами, а не драконовскими правилами", - считает народный депутат. Напомним, Национальная бизнес-коалиция - крупнейшее объединение бизнес-ассоциаций и предпринимателей Украины, главной целью которого является разработка и продвижение общей повестки дня бизнеса в сфере экономических реформ. Инициаторами коалиции является Украинская Рада Бизнеса Платформа МСБ, Бизнес100. Она объединила 87 бизнес-ассоциаций, представляющих свыше 40 тыс. предприятий со всей страны. Участники коалиции сформировали и представили политическим партиям 10 приоритетов, способствующих развитию бизнеса и экономики и последовательно добиваются их воплощения в жизнь.