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среда, 12 февраля 2020 12:29

Инфляцию будут считать по-новому: что изменится

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Инфляцию будут считать по-новому: что изменится
На инфляцию не будут влиять данные о ценах из небольших населенных пунктов. Фото: Delo.ua

Уровень инфляции Государственная служба статистики будет считать по-новому. Не будет учитывать данных о ценах в небольших населенных пунктах.

На расчеты будут влиять исключительно данные о ценах в крупных городах, говорится в приказе Госстата.

Ранее Госстат использовал данные областных центров и трех-пяти небольших населенных пунктов в каждой области. Теперь, кроме областных центров, будут учитывать цены в Кривом Роге, Мариуполе и Краматорске, Мукачево, Белой Церкви и Броварах, Северодонецке и Лисичанске.

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Кроме того, Госстат обновил структуру индекса потребительских цен. Продовольственные товары теперь имеют меньшее влияние на инфляцию. Больше влияет стоимость жилищно-коммунальных услуг, автомобилей и автотранспорта.

В январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%. В годовом измерении инфляция упала до 3,2%, передает Госстат.

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