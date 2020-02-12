Инфляцию будут считать по-новому: что изменится

На инфляцию не будут влиять данные о ценах из небольших населенных пунктов. Фото: Delo.ua

Уровень инфляции Государственная служба статистики будет считать по-новому. Не будет учитывать данных о ценах в небольших населенных пунктах.

На расчеты будут влиять исключительно данные о ценах в крупных городах, говорится в приказе Госстата.

Ранее Госстат использовал данные областных центров и трех-пяти небольших населенных пунктов в каждой области. Теперь, кроме областных центров, будут учитывать цены в Кривом Роге, Мариуполе и Краматорске, Мукачево, Белой Церкви и Броварах, Северодонецке и Лисичанске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы тратят на алкоголь и продукты

Кроме того, Госстат обновил структуру индекса потребительских цен. Продовольственные товары теперь имеют меньшее влияние на инфляцию. Больше влияет стоимость жилищно-коммунальных услуг, автомобилей и автотранспорта.

В январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%. В годовом измерении инфляция упала до 3,2%, передает Госстат.