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четверг, 15 апреля 2021 17:00

Инфляция стремительно растёт: Нацбанк принял важное решение

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Инфляция стремительно растёт: Нацбанк принял важное решение
Ставка 7,5% продержится до конца года. Фото: Елена Луценко

15 апреля Национальный банк Украины увеличил учетную ставку до 7,5%. До этого она составляла 6,5%.

Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 и возвращение её до 5% уже в первом полугодии 2022 года, сообщили в НБУ.

Стремительный рост инфляции был связан с ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Оживление глобальной экономики и плохие урожаи подталкивали цены вверх. Инфляционное давление усиливалось из-за роста потребительского спроса за счёт повышения зарплат.

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Пик инфляционного всплеска придётся на третий квартал этого года. Осенью инфляция начнет снижаться и вернётся в целевой диапазон 5%, прогнозируют в Нацбанке. Этому будет способствовать поступление на рынки нового урожая.

Новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны снова возвращаться к усилению карантина. Это мешает восстановлению деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск для будущих экономических потерь.

Учетная ставка 7,5% продержится до конца года, прогнозируют в Национальном банке.

Учётная ставка определяет стоимость денег в стране. Влияет на условия кредитования. Чем она меньше, тем больше возможности у банков снижать проценты по кредитам.

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Дата
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