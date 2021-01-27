Индексация пенсий: украинцам пересчитают выплаты

1 марта определено датой ежегодной индексации. Фото: pixabay.com

Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года. 1 марта определено датой ежегодной индексации.

С 2022 будет проводиться индексация пенсий за "специальными" программами, которые были изъяты из объектов индексации в 2017 году, пишет УНИАН.

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В эту категорию входят военнослужащие, государственные служащие и другие категории пенсионеров на общих условиях.

В проекте закона отмечается, что в случае, если трудовой договор расторгнут в связи с реорганизацией производства или других условий за полтора года до достижения пенсионного возраста, пенсия начисляется таким лицам досрочно.

Также, законопроект вводит пенсии матерям (отцам) тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность.

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн.