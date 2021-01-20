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среда, 20 января 2021 18:08

Индексация и дополнительные выплаты: какие доплаты получат украинские пенсионеры

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Индексация и дополнительные выплаты: какие доплаты получат украинские пенсионеры
Индексацию пенсий на 11% будут проводить с 1 марта. Фото: pixabay.com

В этом году в Украине состоится индексация пенсий. Также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, перед УНИАН.

"В этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет, увеличиваются выплаты по инвалидности, для детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это важно, чтобы государство поддерживало уязвимые слои населения и тех, кто в этом действительно нуждается", - рассказал министр.

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Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2,4 тыс. грн. С 1 декабря пенсии вырастут еще раз, с 2,4 тыс. до 2,6 тыс. грн.

Индексацию пенсий на 11% будут проводить с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Пенсионный фонд создал рейтинг пенсий в Украине. Согласно ему, средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.

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