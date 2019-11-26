Импортируя электроэнергию из РФ, мы кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных - нардеп

Нардеп Алексей Гончаренко: "Через мощный рост импорта российской электроэнергии отечественные тепловые электростанции и шахты оказались перед угрозой закрытия"

Импортируя электроэнергию из РФ, что стало возможным из-за "поправки Геруса", мы финансируем экономику страны-агрессора и кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных.

Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Депутат обратил внимание, что из-за мощного роста импорта российской электроэнергии отечественные тепловые электростанции и шахты оказались перед угрозой закрытия. И подчеркнул, импортируя ток, Украина фактически финансирует страну-агрессора через энергетику.

"Угроза абсолютно реальная, вся история с импортом электроэнергии из РФ выглядит государственной изменой, поэтому я обратился, чтобы исследовали эту ситуацию, я ожидаю ответа. То, что сегодня Украина фактически кормит агрессора через энергетику, это выглядит не просто странно, а совершенно недопустимо. Это не только вопрос экономический, но и вопрос безопасности государства. Герус и Коломойский посадили Украину на электрический стул", - сказал Гончаренко.

Кроме того, по его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ приведет к негативным социальным последствиям, поэтому его нужно остановить как можно быстрее.

"Сегодня Украина вместо того, чтобы кормить своих шахтеров и энергетиков - кормит российских. Это имеет последствия социальные для тех регионов, это очень неправильно. Это надо решить как можно быстрее", - сказал Гончаренко.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России. Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока с РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.