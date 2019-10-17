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четверг, 17 октября 2019 17:02

Импорт электроэнергии из России и Беларуси подрывает отношения с ЕС - экономист

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Импорт электроэнергии из России и Беларуси подрывает отношения с ЕС - экономист
Экономический эксперт Борис Кушнирук: "Украина и Евросоюз должны синхронизировать энергосистемы до 2023 года"

Украина обязалась до 2023 года синхронизировать энергосистему с ЕС, однако открытие импорта электроэнергии из РФ или Беларуси не позволит это выполнить, что подорвет наши отношения с Европой.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью журналисту, комментируя одобрение профильным парламентским комитетом законопроекта Андрея Геруса, которым отменяется возможность импортировать электроэнергию из России, но остается из Беларуси.

"Согласно соглашениям, подписанным с Евросоюзом, мы должны синхронизировать наши энергосистемы до 2023 года. А это значит, что, условно говоря, мы должны действовать вообще один год в системе автономно. А если мы будем в этот момент увеличивать потребление электроэнергии из России, то соответственно мы просто не сможем это обеспечить. то есть, мы еще и подрываем ту систему отношений с Евросоюзом в вопросах энергетической безопасности, которая формировалась не один год", - сказал Кушнирук.

"Все это делается только для того, чтобы обеспечить господина Коломойского дешевой электроэнергией. Очевидно, что это очень плохая история, но она вполне укладывается в тот концепт украинской власти, который можно было бы назвать "Коломойский превыше всего", где интересы Коломойского являются главными то, в какой степени это соответствует долгосрочным интересам Украины", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Ряд энергоекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии "(№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить из Беларуси. По мнению народного депутата Украины, член этого комитета Михаила Бондаря законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управляння, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усиление энергозависимости от России.

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Дата
17
октября

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