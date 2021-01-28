Импорт электроэнергии из Беларуси планируют запретить

Документ предусматривает продление ограничений до 31 декабря 2021 на доставку электроэнергии из Беларуси. Фото: unsplash

В парламенте планируют ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Соответствующий законопроект поддержал Комитет по вопросам энергетики, сообщается в МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

Документ предусматривает продление ограничений до 31 декабря 2021 года на доставку электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества. Также речь идет об аннулировании результатов годового аукциона на этот и следующий годы.

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Среди преимуществ законопроекта называют способность Украины самостоятельного покрыть внутренний спрос на энергетические ресурсы.

В Министерстве энергетики заявили, что Украине нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и РФ. Вместо нее присоединиться к европейской системе. Это в интересах нашей энергетической безопасности.