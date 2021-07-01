ICU победила в номинации "Лучшая сделка первичного размещения Украины"

ICU стала победителем среди компаний, размещавших облигации на внутреннем рынке Украины

Выпуск облигаций серии "А" компании Moneyveo, андеррайтером которых выступила группа ICU, признан лучшей сделкой первичного размещения Украины по версии Cbonds Awards CIS – 2021.

Ежегодно читатели международного информационного агентства Cbonds – профессиональные финансисты – выбирают лучших участников рынков капитала СНГ в разных номинациях. В этот раз ICU стала победителем среди компаний, размещавших облигации на внутреннем рынке Украины.

"Это размещение стало уникальным для украинского рынка корпоративных облигаций с точки зрения глубины и качества раскрытия информации эмитентом. Такой подход вместе с сильными фундаментальными показателями компании наглядно отразился на покупательском интересе – бумаги приобрели страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды, физические и юридические лица", – рассказал Руслан Кильмухаметов, руководитель отдела выпуска ценных долговых бумаг группы ICU.

Объем закрытого дебютного выпуска облигаций Moneyveo составлял 200 млн грн. Номинальная процентная ставка - 20% годовых, выплата купона – ежеквартально, дата начала погашения – 14 февраля 2022 года.

"Выпуск облигаций открывает перед нашими институциональными и частными инвесторами возможность вкладывать в надежные инструменты с высокой доходностью. Это позволяет им диверсифицировать свои инвестиционные портфели и минимизировать риски", – отметила Алена Андронникова, CEO Moneyveo.

Справка. ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.