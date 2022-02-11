ICU – лидер рынка НПФ Украины 2021 года

В планах ICU на этот год - расширение линейки инструментов и дальнейшая диджитализация сервисов

По итогам 2021 года активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы ICU превысили 2,5 млрд грн.

ICU занимает более 17% украинского рынка управления пенсионными фондами по объему средств (669 млн грн) и сохраняет лидерство среди всех КУА по этому показателю на протяжении пяти лет*.

Всего в Украине работают 57 пенсионных фондов, из них 5 – под управлением ICU: НПФ "Укрэксимбанк", "Эмерит-Украина", "Взаимопомощь", "Турбота" и "Династия".

НПФ под управлением ICU возглавляют рейтинги украинских фондов и по доходности, и по объему средств. В частности, НПФ "Укрексимбанк" показал наивысшую доходность среди всех корпоративных пенсионных фондов, а сразу три НПФ под управлением ICU ("Укрэксимбанк", "Династия", "Взаимопомощь") по доходности вошли в ТОП-5 всех пенсионных фондов в Украине.

По итогам последних 3 и 5 лет "Династия" и "Эмерит-Украина" входят в ТОП-3 самых доходных НПФ среди крупнейших открытых пенсионных фондов, а "Укрэксимбанк" и "Эмерит-Украина" на интервале 10 лет - в ТОП-3 самых доходных фондов среди крупнейших НПФ. По размеру активов "Укрексимбанк" занимает второе место среди всех НПФ в Украине, уступая лишь фонду Национального банка Украины, а "Эмерит-Украина" и "Династия" входят в ТОП-5 крупнейших открытых НПФ по итогам 2021 года.

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"В прошлом году количество фондов под нашим управлением выросло до 17 - появились фонд "ICU Глобал Эквити Индекс", "ICU Фонд Еврооблигаций", НПФ "Забота", а также новые венчурные фонды. Кроме того, мы успешно конвертировали средства инвесторов "Фонда Облигаций", который завершил свою работу, в новый "Фонд Облигаций II. С активами более 120 млн грн он остается крупнейшим в стране среди публичных фондов, инвестирующих в инструменты с фиксированной доходностью", - прокомментировал Григорий Овчаренко, управляющий активами ICU.

Стратегия "Фонда Облигаций II" продемонстрировала хорошие результаты за последние 10 лет. Среднегодовая доходность фонда составила 28%, намного превысив показатели средних ставок по депозитам и облигациям. В 2021 году его доходность составила 14.8%, что на 4.8% опережает инфляцию и на 6.3% выше среднегодового индекса ставок гривневых депозитов UIRD.

"В наших планах на этот год - расширение линейки инструментов и дальнейшая диджитализация сервисов, которые позволят упростить доступ населения к финансовым инструментам", - подытожил Константин Стеценко, учредитель ICU.

*данные по рынку приведены в пресс-релизе на основании открытой информации УАИБ и сайтов фондов и управляющих компаний.

Справка. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире. В управлении группы находятся активы в размере более $500 млн. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.