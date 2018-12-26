Хорошие новости для автомобилистов: автогаз продолжает дешеветь

Крупные сети снизили цены на автогаз на 6-20 коп./л. Фото: epravda.com.ua

В Украине продолжает дешеветь автомобильный газ. Крупные сети снизили цены на 6-20 коп./л.

22 декабря средняя цена на автогаз по стране уменьшилась на 5 коп. - до 13,76 грн / л. Сети ОККО, WOG, AMIC и "БРСМ-Нафта" снизили стоимость автогаза на 6 коп. KLO, UPG и Luxwen - на 20 коп. На АЗС Shell, "Автотранс", SKY и Mango цены упали на 2-50 коп., передает enkorr.

Дороже всего автогаз продает сеть Socar - 14,22 грн/л. Дешевле всего - SKY. Автогаз стоит 12,80 грн/л.

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"Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, затем - на стеле", - объясняет аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

В то же время операторы рынка отмечают, что снижение цен замедлилось из-за погодных условий. В большинстве районов Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей снегопады усложнили движение газовозов.

С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л. Газ на АЗС дешевеет из-за обвала цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.