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четверг, 13 февраля 2020 17:03

Хорошая новость для автомобилистов: топливо подешевело

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Сети снизили стоимость дизтоплива на 10-50 коп./л. Автогаз в среднем подешевел на 12 коп./л.

13 февраля средняя цена ДТ по стране составляет 25,97 грн/л. Автогаз продают по 11,79 грн/л. Такая цена последний раз была в ноябре 2019 года, передает enkorr.

Автор: enkorr
  Cредняя цена ДТ по стране составляет 25,97 грн/л.
Cредняя цена ДТ по стране составляет 25,97 грн/л.

Дешевле всего дизтопливо продает сеть Marshal - 22,20 грн/л. В то же время больше всего - на 50 коп./л - цена упала на автозаправках Chipo и Автопорт.

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Дороже всего ДТ продает сеть Socar - 27,89 грн/л.

Автор: enkorr
  Автогаз в среднем продают по 11,79 грн/л.
Автогаз в среднем продают по 11,79 грн/л.

Автогаз самый дешевый можно приобрести на АЗС Mango - 10,66 грн/л. Самый дорогой - на Socar. Стоит 13,18 грн/л.

В розницу автогаз начал дешеветь во второй половине января. Цены отреагировали на снижение оптовой стоимости. В то же время во второй декаде января цены дизтоплива на АЗС перестали падать. Это было связано с ростом стоимости горючего в опте, неопределенной ситуацией с поставками из Беларуси и общей напряженностью на мировом рынке нефти.

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13
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