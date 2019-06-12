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среда, 12 июня 2019 17:48

Харьковский аэропорт Ярославского первым в Украине сертифицирован по стандартам ЕС

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Харьковский аэропорт Ярославского первым в Украине сертифицирован по стандартам ЕС
Харьковский аэропорт Ярославского первым в Украине сертифицирован по стандартам безопасности и качества обслуживания ЕС

Компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского, первая в Украине получила бессрочный сертификат соответствия аэродрома наивысшим стандартам, которые установлены для аэропортов Европейского Союза Регламентом Еврокомиссии по обеспечению безопасности полётов и качества обслуживания.

"1 июня 2019 года Государственная авиационная служба Украины выдала сертификат аэродрома нового образца оператору Международного аэропорта "Харьков" — компании "Нью Системс АМ". Документ подтверждает, что аэропорт соответствует действующим авиационным нормам и правилам Украины, которые разработаны с учётом Регламента Европейской комиссии №139/2014 от 12.02.2014", — говорится в официальном сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно стандартам сертификации по Регламенту Еврокомиссии, международный аэропорт "Харьков", находящийся в управлении "Нью Системс АМ", будет проходить регулярный аудит для подтверждения соответствия требованиям стандартов Еврокомиссии по безопасности, а также поддерживать аэродром, его оборудование и инфраструктуру в том состоянии, которое соответствует отраслевым требованиям для аэропортов ЕС.

"Освоив механизм бессрочной сертификации аэродромов, Государственная авиационная служба Украины тем самым сделала важнейший шаг на пути евроинтеграции отечественной индустрии авиационных перевозок. А также продемонстрировала успешный пример взаимодействия регулятора и операторов отрасли в процессе внедрения европейских стандартов", — прокомментировала получение сертификата "Нью Системс АМ" — компания-оператор Международного аэропорта "Харьков", входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, специалисты отдела сертификации аэродромов Госавиаслужбы Украины оказали Международному аэропорту "Харьков" всю необходимую методическую помощь, предоставляя консультационную помощь и содействие в оформлении необходимых документов на протяжении всего процесса подготовки к получению сертификата с декабря 2018 года.

Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero) – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году Международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по пассажиропотоку Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.

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