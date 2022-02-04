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пятница, 04 февраля 2022 04:32

Гривна в топ-10 самых недооцененных валют мира

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Гривна в топ-10 самых недооцененных валют мира
Гривну оценили по качеству валюты. Фото: Украинская правда

Украинская гривна оказалась недооцененной на 58,1%.

Получился обновленный индекс Биг-Мака, говорится в данных The Economist.

Цена Биг-Мака в Украине составляет 69 гривен, а в США – $5,81. Таким образом, "курс Биг-Мака" составляет 11,88. Если как фактический обменный курс считать 28,37 гривны, то разница будет предполагать, что украинская гривна недооценена на 58,1%.

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В прошлом году этот показатель составил 61,1%, а в 2020 году – 58%.

В этом году гривна стала шестой наиболее недооцененной валютой в мире. За год она поднялась на одну позицию.

Всемирно-известное экономическое издание The Economist ведет собственный индекс Биг-Мака с 1986 года. Стоимость одного из самых известных бургеров McDonald's в США определяют как эталонную для сравнения валют мира. Исследователи сравнивают покупательную способность граждан всех стран мира и определяют, насколько валюты переоценены и недооценены. В идеале стоимость бургера в американских долларах должна быть одинакова во всех странах мира.

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