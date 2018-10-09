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среда, 10 октября 2018 07:10

Гривна уверенно закрепилась на новой отметке

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Гривна уверенно закрепилась на новой отметке
Доллар не изменился в курсах Нацбанка - стоит 28,08 грн. Фото: Еспресо.TV

Национальный банк Украины на 10 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это столько же, как было в понедельник и вторник.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 32,11 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,05 грн, продают по 28,10 грн.

За евро предлагают 32,28 грн. Продают по 32,41 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

2019-го ВВП Украины вырастет на 2,7%. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины. Ранее прогнозировал на уровне 3,3%, свидетельствует октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики". Кроме того, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год. Снизил его с 4% до 3,4%. В то же время, по итогам 2018-го, МВФ ожидает улучшения экономической ситуации. ВВП Украины составит 3,5%.

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