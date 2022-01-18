Гривна теряет позиции – курс валют на 19 января

Гривна по отношению к доллару подешевела на 29 коп. в сутки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 19 января, на уровне 28,41 грн/долл.

В вторник гривна ослабла на 29 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,34 грн/евро, то есть гривна подешевела на 28 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,6221 37,85 / 38,80 38,00 / 38,48 злотый 7,1474 6,90 / 7,11 6,98 / 7,07 10 российских рублей 3,7159 3,55 / 3,75 3,62 / 3,68 швейцарский франк 31,0493 29,88 / 31,21 30,20 / 30,70

На 18 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,12 грн/долл., евро – 32,06 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.