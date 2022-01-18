Гривна теряет позиции – курс валют на 19 января

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 19 января, на уровне 28,41 грн/долл.
В вторник гривна ослабла на 29 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,34 грн/евро, то есть гривна подешевела на 28 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,6221
|37,85 / 38,80
|38,00 / 38,48
|злотый
|7,1474
|6,90 / 7,11
|6,98 / 7,07
|10 российских рублей
|3,7159
|3,55 / 3,75
|3,62 / 3,68
|швейцарский франк
|31,0493
|29,88 / 31,21
|30,20 / 30,70
На 18 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,12 грн/долл., евро – 32,06 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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