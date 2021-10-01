Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира

 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 333
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 414
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 378
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1629
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 549
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 234
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 279
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 675
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2583
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 342
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3852
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1899
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 315
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 12:22

Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира

  Комментировать

В этом году украинская гривна попала в рейтинг самых прибыльных валют относительно американского доллара.

Лидером года стала сейшельская рупия, сообщает Bloomberg. Национальная валюта Сейшельских островов укрепилась на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.

"По 7% добавили: армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна", - говорится в сообщении.

Автор: bloomberg.com
  Гривна попала в пятерку самых прибыльных валют мира
Гривна попала в пятерку самых прибыльных валют мира

На втором месте в рейтинге оказалась Замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал.

Кроме этого, в топ-10 наиболее укрепившихся по отношению к доллару валют вошли: грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты

В честь 25-летия гривны Национальный банк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года". Купить его каждый желающий сможет через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины или у банков-дистрибьюторов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 9801
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8865
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4032
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 3852
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 3843
Экономика
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги Просмотров: 288
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум Просмотров: 342
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности
Ощадбанк начал закрывать счета украинцев: подробности Просмотров: 1026
Месяц начался с подорожания доллара
Месяц начался с подорожания доллара Просмотров: 396
В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок
В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть