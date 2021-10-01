Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира

В этом году украинская гривна попала в рейтинг самых прибыльных валют относительно американского доллара.

Лидером года стала сейшельская рупия, сообщает Bloomberg. Национальная валюта Сейшельских островов укрепилась на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.

"По 7% добавили: армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна", - говорится в сообщении.

Автор: bloomberg.com Гривна попала в пятерку самых прибыльных валют мира

На втором месте в рейтинге оказалась Замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал.

Кроме этого, в топ-10 наиболее укрепившихся по отношению к доллару валют вошли: грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.

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В честь 25-летия гривны Национальный банк выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года". Купить его каждый желающий сможет через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины или у банков-дистрибьюторов.