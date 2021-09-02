Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты

Фото: Сергей Старостенко

2 сентября на Контрактовой площади в Киеве открыли выставку "Музей гривны под открытым небом".

"Ровно 25 лет назад, 2 сентября 1996 года, родилась современная национальная валюта - гривня. Мы постоянно работаем над ее обновлением и осовремениванием. Сегодня в обороте находится уже четвертое поколение национальной валюты с самыми современными защитными элементами, более того - с украинским льном в составе", - рассказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время открытия выставки.

Денежная реформа длилась две недели - с 02 по 16 сентября 1996 года. В этот период купонокарбованцы обменивали на гривну. За эти две недели Нацбанк ввел в наличный оборот банкноты на сумму более 3,1 млрд грн.

Сейчас в обороте Украины находится наличных на общую сумму 594 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые гривны напечатали в Германии

"В 1996 году Нацбанк занял непреклонную позицию - денежная реформа не должна иметь конфискационный характер. Мы предлагали заранее объявить о проведении обмена купонокарбованцев на новую валюту, честно и открыто обменять денежное богатство людей. Так, к счастью, и произошло. Людям, которые не успели обменять купонокарбованцы за две недели, Нацбанк их обменивал еще и через год-два. Это создало фундамент для дальнейшего успешного развития национальной валюты", - сказал третий президент Виктор Ющенко. Был председателем НБУ в 1993-2000 годах.

После принятия независимости Украине 12 ноября 1992-го указом президента Леонида Кравчука было прекращено использование советского рубля. Единственным платежным средством стал украинский рубль - купон. В том году создали Государственную комиссию по проведению денежной реформы в Украине. 25 августа 1996 года вышел указ президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине". В соответствии с ним денежную реформу проводили со 2 по 16 сентября. В первый же день реформы по установленному курсу перевели в гривны цены, тарифы, заработную плату, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.