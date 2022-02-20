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понедельник, 21 февраля 2022 07:10

Гривна стабилизировалась после выходных – курс валют на понедельник

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Гривна стабилизировалась после выходных – курс валют на понедельник
На межбанке в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,42-28,44. Иллюстрация: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 21 февраля, на уровне 28,34 грн/долл.

В пятницу гривна подешевела на 4 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,2 грн/евро, то есть гривна не изменила значение к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,42-28,44, к евро - на уровне 32,25-32,27, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,5916 37,95 / 38,90 38,20 / 38,80
злотый 7,1319 6,98 / 7,15 7,05 / 7,17
10 российских рублей 3,7379 3,50 / 3,80 3,65 / 3,73
швейцарский франк 30,7957 29,80 / 31,20 30,60 / 31,50

На 18 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,3 грн/долл., евро – 32,2 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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