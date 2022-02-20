Гривна стабилизировалась после выходных – курс валют на понедельник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 21 февраля, на уровне 28,34 грн/долл.
В пятницу гривна подешевела на 4 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,2 грн/евро, то есть гривна не изменила значение к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,42-28,44, к евро - на уровне 32,25-32,27, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5916
|37,95 / 38,90
|38,20 / 38,80
|злотый
|7,1319
|6,98 / 7,15
|7,05 / 7,17
|10 российских рублей
|3,7379
|3,50 / 3,80
|3,65 / 3,73
|швейцарский франк
|30,7957
|29,80 / 31,20
|30,60 / 31,50
На 18 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,3 грн/долл., евро – 32,2 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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