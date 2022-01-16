Гривна продолжила падение после выходных - актуальный курс валют

Доллар и евро за выходные прибавили в цене по 21 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 17 января, на уровне 27,95 грн/долл.

В пятницу гривна ослабла на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 31,99 грн/евро, то есть гривна подешевела на 21 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,00-28,02, к евро - на уровне 32,03-32,05, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,0443 37,55 / 38,50 37,80 / 38,30 злотый 7,0089 6,86 / 7,04 6,95 / 7,04 10 российских рублей 3,6696 3,40 / 3,75 3,62 / 3,68 швейцарский франк 30,4053 29,70 / 31,00 30,10 / 30,60

На 14 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,74 грн/долл., евро – 31,78 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.