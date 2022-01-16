Гривна продолжила падение после выходных - актуальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 17 января, на уровне 27,95 грн/долл.
В пятницу гривна ослабла на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 31,99 грн/евро, то есть гривна подешевела на 21 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,00-28,02, к евро - на уровне 32,03-32,05, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,0443
|37,55 / 38,50
|37,80 / 38,30
|злотый
|7,0089
|6,86 / 7,04
|6,95 / 7,04
|10 российских рублей
|3,6696
|3,40 / 3,75
|3,62 / 3,68
|швейцарский франк
|30,4053
|29,70 / 31,00
|30,10 / 30,60
На 14 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,74 грн/долл., евро – 31,78 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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