Гривна празднует день рождения

В этом году гривне исполняется 23 года. 2 сентября 1996-го она заменила карбованцы.

Денежная реформа в Украине длилась 2 недели - со 2 по 16 сентября 1996 года. Люди обменивали карбованцы на гривну. На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн крб. Чтобы заменить их, Нацбанк ввел в наличный оборот более 3,1 млрд грн, сообщила пресс-служба НБУ.

Сегодня в Украине насчитывается 393,8 млрд грн наличных. Из них 2,8 млрд банкнот на сумму 391,3 млрд грн. Монет в обращении находится 13,2 млрд шт на 2,4 млрд грн.

Автор: Цензор.НЕТ Новую 20-ку ввели в обращение 25 сентября 2018 года. Обновленные 100 грн появились 9 марта 2015-го. 500 грн - 11 апреля 2016-го.

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"Началась оптимизация банкнотно-монетного ряда гривны. Количество номиналов сократится с 17 до 12 - с обращения исчезнут "серебристые" 1, 2 и 5 копеек. Постепенно изыматься 25 копеек. Мелкие банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен станут монетами. В кошельках появится банкнота номиналом 1000 гривен", - отметили в Национальном банке.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюры. Имеет голубой цвет. По дизайну наследует обновленные банкноты 20, 100 и 500 грн.