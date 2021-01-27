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четверг, 28 января 2021 07:10

Гривна ослабла к доллару

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Гривна ослабла к доллару
Гривна ослабла к доллару на 2 коп. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 28 января установил курс доллара на уровне 28,17 грн. Это на 2 коп. больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 34,12 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,09 грн. Продают по 28,27 грн.

За евро предлагают 33,89 грн. Продают по 34,29 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
28
января

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