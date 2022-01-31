Гривна начинает неделю в хорошем расположении – курс валют после выходных

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 31 января, на уровне 28,78 грн/долл.
В пятницу гривна подорожала на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривна подорожала на 31 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,68-28,70, к евро - на уровне 32,01-32,03, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5028
|37,85 / 38,65
|37,85 / 38,70
|злотый
|6,9952
|6,56/ 7,08
|6,90 / 7,02
|10 российских рублей
|3,7128
|3,45 / 3,72
|3,60 / 3,70
|швейцарский франк
|30,8559
|29,80 / 31,30
|30,85 / 31,40
На 28 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/долл., евро – 32,34 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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