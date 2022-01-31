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понедельник, 31 января 2022 07:10

Гривна начинает неделю в хорошем расположении – курс валют после выходных

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Гривна начинает неделю в хорошем расположении – курс валют после выходных
На черном рынке доллар продавали по 28,70. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 31 января, на уровне 28,78 грн/долл.

В пятницу гривна подорожала на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривна подорожала на 31 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,68-28,70, к евро - на уровне 32,01-32,03, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,5028 37,85 / 38,65 37,85 / 38,70
злотый 6,9952 6,56/ 7,08 6,90 / 7,02
10 российских рублей 3,7128 3,45 / 3,72 3,60 / 3,70
швейцарский франк 30,8559 29,80 / 31,30 30,85 / 31,40

На 28 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/долл., евро – 32,34 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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