В этом году гречки посеяли на 40% меньше, чем в прошлом году. Фото: Телеканал 24

К концу года гречка подорожает.

"Мы ожидаем, что до конца этого года увидим подорожание гречки. Ее посадили на 40% меньше, чем в прошлом году", - сообщил директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает УНН.

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Это подтверждает директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, в этом году гречка подорожает на 3 грн.

Сейчас гречка стоит 20,95 грн/кг, свидетельствуют данные Инфляционного барометра.

В Украине впервые с июля 2018 года зафиксировали дефляцию. В июне товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности, продукты упали в цене на 1,2%. Бытовая техника - на 0,2%.