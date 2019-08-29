ГП "Тростянецкий спиртовый завод" имеет разрешение на запуск работы от ГП "Укрспирт"

Об этом заявляет и.о. руководителя Тростянецкого спиртзавода Богдан Билейчук. По его словам, запустить производство предприятие готово уже сейчас. Все разрешения, которые ГП "Тростянецкий спиртовый завод" получил за последние годы, действующие. Но восстановить свою работу предприятие не может из-за акций протестов жителей пгт. Тростянец, что в Винницкой области.

На этой неделе Тростянецкий спиртзавод обнародовал новые лабораторные исследования, которые доказывают, что производство завода не вредит экологии и не загрязняет воздух. В частности, исследования ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ" показали - содержание аммиака и сероводорода в исследованных образцах атмосферного воздуха в с. Тростянец Винницкой области, где расположено предприятие, не превышает допустимых концентраций. Такие же выводы предоставила и независимая Центральная биохимическая лаборатория. По их замерам - химические показатели атмосферного воздуха в норме. Оба исследования были проведены одновременно, в конце июля.

Результаты исследования химических показателей атмосферного воздуха

Результаты исследования химических показателей атмосферного воздуха

Поэтому представители предприятия уверяют - все экологически опасные факторы они исключили и уже готовят проект первой в Украине выпарной станции. Проект разрабатывают исследователи. Установить ее на предприятии обещают в следующем году и ориентируются на второе полугодие. Деньги на установку, говорят, нашли и уверены, что испарительная установка действительно уменьшит запах и улучшит экологическую ситуацию.

Результаты обоих лабораторных исследований, полученные недавно, ГП "Тростянецкий спиртовый завод" будет использовать в судах. Также на предприятии уверяют - уже в следующем году запустят вакуумно-испарительную установку, которая в разы уменьшит количество жидких отходов барды. Технология, по которой будет работать новая станция позволит превратить 600 тонн отходов барды на 60 тонн, которые после переработки пойдут на удобрения для аграрного сектора.

Напомним, в Винницкой области областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приостановила работу ГП "Тростянецкий спиртовый завод" из-за жалоб населения на запах. Протесты местных жителей против вони в пгт. Тростянец начались в июне этого года. Митингами люди хотели привлечь внимание власти и заставить ее запретить предприятию работать без надлежащих очистных сооружений. 25 июля Винницкий окружной административный суд начал рассмотрение резонансного дела по Тростянецкому спиртовому заводу, который обвиняется в массовом загрязнении окружающей среды. Подготовительное заседание состоится 3 сентября 2019-го года.